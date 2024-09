Großstreik in den USA: 10.000 Hotelangestellte legen Arbeit nieder

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen mit den Hotelbetreibern Marriott, Hilton und Hyatt haben rund 10.000 Hotelangestellte in mehreren Großstädten der USA die Arbeit niedergelegt. "Seit Corona erwarten sie von uns, dass wir mit einer Drei-Sterne-Belegschaft einen Fünf-Sterne-Service liefern", erklärte die Gewerkschaft Unite Here am Sonntag.