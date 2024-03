Nach AUA-Streik: Österreich als gefährdete Wohlstandsinsel

Stell dir vor, es ist Wirtschaftskrise und keiner schaut hin. Die Industrieproduktion schrumpft, Betriebe beginnen Personal abzubauen, verlagern die Produktion. Deutschland, weitaus wichtigster Handelspartner, steckt in einer Rezession.

In Wahrheit wächst auch in Österreich nur der Tourismus und damit Gott sei Dank auch der Flugbetrieb bei der lange recht schwächlichen AUA. Doch ausgerechnet in den Osterferien wird gestreikt. Ärgerlich für Zehntausende Urlauber, gefährlich für den Standort.