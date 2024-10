Wie der Hafen-Streik in den USA unseren Weihnachtseinkauf gefährden könnte

Worum geht es bei dem Streik?

Kurzum: Die Hafenarbeiter an der Ostküste verlangen genauso viel Lohn wie ihre Kollegen an der Westküste. In den Häfen von New York, New Jersey, Baltimore, Charleston oder Miami verdienen Arbeiter nach sechs Jahren mindestens 39 Dollar pro Stunde; an der Westküste sind es knapp 55 Dollar – 2027 soll der Stundenlohn dort sogar auf knapp 61 Dollar steigen. In die Verhandlungen starteten die Hafenarbeiter mit der Forderung einer 77 prozentige Gehaltserhöhung über sechs Jahre und ein vollständiges Automatisierungsverbot.

Die US Maritime Alliance, die die Häfen vertritt, ist der Forderung schlussendlich mit einer 50 prozentigen Lohnerhöhung über sechs Jahre begegnet sowie mit dem Versprechen, die Automatisierungsbeschränkungen aus dem alten Tarifvertrag beizubehalten.

Doch beide Seiten konnten sich nicht einigen, die Gespräche liegen seit Monaten auf Eis. In der Nacht auf Dienstag ist der Tarifvertrag ausgelaufen.