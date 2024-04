Strache: Einer, der immer noch nicht genug hat

Es sind kleine Brötchen, die die Partei des einstigen FPÖ-Vizekanzlers bäckt: Ein Antrag gegen Mobbing in den Donaustädter Schulen, ein Antrag auf die Leerung überquellender Mistkübel in der Landstraße – diese und ähnliche Aktivitäten sind von jenen 15 Mandataren protokolliert, die für das „Team HC Strache“ in elf Wiener Bezirksvertretungen sitzen.

Abseits der Ermittlungen gegen ihn (Stichwort: Spesenaffäre) in politischer Bedeutungslosigkeit verschwunden, überraschte Heinz-Christian Strache unlängst mit der Ankündigung, mit seiner Partei bei der Wien-Wahl 2025 abermals antreten zu wollen. Viele Bürger, die in Wien eine „ordentliche und kantige Opposition“ wünschten, hätten sich an ihn gewandt, erklärt er.