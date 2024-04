Ex-FPÖ-Chef Strache: "Von dem Gehalt werde ich nicht leben können

Ist Herbert Kickl ein guter FPÖ-Chef?

Ja, er macht das verantwortungsvoll und hat die Partei in vielen Bereichen mit Alleinstellungsmerkmalen positioniert. Ich werde bei der EU-Wahl Harald Vilimsky meine Vorzugsstimme geben und auch bei der Nationalratswahl die FPÖ wählen.

Was sagen Sie zu Kickls Stil? Er verwendet Begriffe wie „Corona-Folterknechte“.

Darüber kann man immer diskutieren. Freiheitsraub gab es nachweislich. Ich kann Stilfragen nur für mich selbst bewerten. Ich finde es wichtig, in Zeiten wie diesen das Herz und soziale Intelligenz in den Vordergrund zu stellen. Es gehört ein respektvoller Stil in die politische Landschaft. Früher hat man inhaltlich diskutiert und sich danach an einen Tisch gesetzt und sich bei einem Achterl Wein ausgesprochen. Es ist schade, dass das abhandengekommen ist.

Kommen wir noch zu Themen, die Ihnen im Moment eher schlechte Schlagzeilen bescheren. Ihr Name geriet jetzt auch im Zusammenhang mit der Spionageaffäre rund um Egisto Ott und Jan Marsalek wieder in die Schlagzeilen. Inwieweit waren Sie mit den beiden bekannt?

Im Jahr 2017 hat Johann Gudenus in meinem Büro angerufen und wollte ohne einer Terminvereinbarung zu mir. Da brachte er den Herrn Marsalek mit und stellte mir diesen vor. Er dürfte Gudenus gebeten haben, ihn mir vorzustellen. Dann stand da dieser Dax-Vorstand und hat mir etwas von einem Projekt erzählt. Die Südgrenze Libyens zu sichern und Flüchtlinge schon dort an der Grenze in Aufnahmezentren zu versorgen und dort beruflich auszubilden, damit sie nicht nach Europa weitergehen. Er hat nichts über Wirecard gesagt, was mich gewundert hat. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass das ein altes Projekt war, das am Beginn der Merkel-Regierung von den Deutschen angedacht war. Das ging aber nie in Umsetzung. Ich denke, Marsalek wollte nur sagen können, dass er mich kennt. Das Treffen hat eine Dreiviertelstunde gedauert, so gut kennt er mich also. Ich habe ihn einmal kurz gesehen und dann nie wieder Kontakt zu ihm gehabt. Und ich bin umso mehr froh, dass ich Herrn Ott und Herrn Weiß wissentlich nicht kenne.

Wussten Sie damals, dass Ott mit anderen Mitgliedern Ihrer Partei Kontakt hatte?

Nein, das habe ich erst nach meinem Rücktritt erfahren.