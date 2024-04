Fit ohne Philipp: Die Fitness-Experimente des Heinz-Christian Strache

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung von TV-Ereignissen*



Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Das weiß auch Ex-Vizekanzler und Ex-Sportminister Heinz-Christian Strache, obwohl er in einem weltberühmten Video als kettenrauchender „Red Bull brother from Austria“ aufgetreten ist.

Dennoch hatte der damalige FPÖ-Chef stets ein Faible für Fitness. Dieses brachte ihm aber auch nicht immer Glück. Und damit ist nicht gemeint, dass Strache das Diktum von ORF-Vorturner Philipp Jelinek „Trinken, Trinken, Trinken – denn die Zelle, die muss schwimmen“ etwa im Sommer 2017 auf Ibiza etwas übererfüllt hätte.

Besonders fit mit Philipp

Nein. Kurz vor Ostern kamen unschöne Chat-Nachrichten mit Jelinek an die Öffentlichkeit, die dessen Aufstieg am Küniglberg in ein schiefes Licht rücken. Ab März 2018 – wir befinden uns mitten in der kurzen türkis-blauen Ära - präsentierte Jelinek, der davor bei zumindest einer FPÖ-Veranstaltung moderiert hatte, im ORF-Frühstücksfernsehen die wöchentliche Rubrik „Fit mit Philipp.“ Strache hatte schon im Februar geschrieben: „Du wirst bald moderieren, wie ich höre. Gut so :-)“