Straches Stretching und die Biegsamkeit des ORF

Produziert wurde das Ganze von der VoooP GmbH, die vor kurzem und für kurze Zeit noch als Beteiligungsverwaltung firmierte. Seit Juli ist Dora Varro - vormals u. a. Krone, Fellner-Medien und Bild - Gesellschafterin und Geschäftsführerin. Beteiligt ist auch eine Produktionsfirma aus dem Springer-Umfeld. Dass Varros Bruder Mitglied des Kabinetts von Medien-Minister Gernot Blümel ist, muss nichts bedeuten.

Im ORF sieht man seitens des Unternehmens überhaupt keinen Grund für Aufregung: ", Europa backstage' ist (wie die „Seitenblicke“) in der ORF-Unterhaltungsabteilung angesiedelt und nicht als Polit-Magazin, sondern als Gesellschaftssendung konzipiert. Gezeigt wird, was abseits des politischen Parketts und der üblichen politischen Berichterstattung passiert." Und man "droht": "Für die kommenden Ausgaben sind ähnliche Beiträge mit weiteren Akteuren der EU-Präsidentschaft, aber selbstverständlich auch mit Oppositionspolitikern im europäischen Kontext geplant." Grundsätzlich sei festzuhalten, "dass der ORF über die politischen Aspekte der Ratspräsidentschaft unabhängig, äquidistant und umfassend in all seinen Medien berichtet und allein im TV kürzlich mit der Info-Berichterstattung vom Gipfel in Salzburg 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte."