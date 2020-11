"Stark, nie hart, manchmal nervig": Merkel ist seit 15 Jahren deutsche Kanzlerin

Auf den Tag genau seit 15 Jahren ist Angela Merkel deutsche Kanzlerin, dafür gab es am Sonntag, dem 22. November Glückwünsche, Erinnerungen und auch ein paar Spitzen. Die französische Zeitung Le Parisien nimmt den Jahrestag zum Anlass, Politiker zu befragen, mit denen Merkel im Laufe ihrer Karriere Beratungen und Verhandlungen geführt hat.

„Sie ist mit Abstand die größte politische Persönlichkeit Europas“, sagt der frühere französische Außenminister Bernard Kouchner. Merkel sei „eine Frau, die weiß, wie man stark ist, aber niemals hart“.

"Sie kann auch nervig sein"

Merkel sei sehr sachlich, ein Beispiel für „deutsche Qualität“, erinnerte sich Jean-Marc Ayrault, französischer Premier von 2012 bis 2014. „Sie kann auch nervig sein, denn sie ist manchmal sehr langsam, nicht super funky.“

Auch andere französische Politiker beschreiben die deutsche Kanzlerin als jemanden, der sich Zeit nimmt für wichtige Entscheidungen.

„Angela Merkel, ein Fels in der Brandung und Vorbild für Frauen weltweit“, schreibt die Frauenunion auf Twitter.

"Weltweit respektiert"

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, gratuliert via Twitter: „Kanzlerin Merkel hat entscheidende Schritte unternommen, um Europa in Zeiten voller Herausforderungen stärker zu machen, und ist heute eine der am meisten respektierten Führungspersönlichkeiten weltweit.“

"Rheinischer Kapitalismus weiblicher"

Der italienische Corriere della Sera schreibt am Sonntag: „Angela Merkel hat sich für die 15 Jahre ihrer Wahl zur Kanzlerin, die heute gefeiert werden, ein Geschenk gemacht. Nach Monaten sehr schwieriger Verhandlungen hat die große Koalition eine Einigung über verbindliche Frauenquoten in den Vorständen deutscher Unternehmen erzielt. Es ist ein historischer Wendepunkt, der das Gesicht des rheinischen Kapitalismus verändern soll, der immer von Männern dominiert wurde.“

Nachfolger gesucht

Die langjährige CDU-Vorsitzende Merkel hatte im Oktober 2018 bekannt gegeben, bei der Bundestagswahl im September 2021 nicht mehr kandidieren zu wollen. Zu ihrer Nachfolgerin an der Spitze der Partei wurde im Dezember 2018 die frühere saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt. Aktuell ist die CDU auf der Suche nach einem Spitzekandidaten für die nächste Wahl.

Extreme Rechte gegen Merkel

Aus der rechten AfD, bei deren Parteitagen oft „Merkel muss weg!“ gerufen wird, kommen negative Kommentare zum Jahrestag. „Durchhalten Leute, nur noch ein Jahr!“, schrieb die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar bei Twitter, mit Blick auf die nächste Bundestagswahl.