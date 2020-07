Wiederaufbau in Europa: Jetzt kommt alles auf Merkel an

Für feurig-mitreißende Reden ist Angela Merkel nicht bekannt. Doch die deutsche Kanzlerin muss vor ihren Zuhörern im Plenum des Europäischen Parlaments in Brüssel keine hochemotionalen Töne anschlagen, um sie wissen zu lassen: Es ist ernst.

„Wir stehen vor der größten Bewährungsprobe in der Geschichte der EU“, sagte Merkel am Mittwoch. Die Corona-Pandemie hat in Europa über 100.000 Tote gefordert, „und der Schmerz darüber“, so die deutsche Regierungschefin, „wird uns noch lange begleiten“.

Ebenso wie die tiefen wirtschaftlichen Schneisen, welche die Pandemie in Europa schlug: Ein nie da gewesener Wirtschaftseinbruch von heuer durchschnittlich 8,3 Prozent wird der EU auch nie da gewesene Kraftakte abverlangen.

Und dafür, so betonte die Regierungschefin des derzeitigen EU-Vorsitzlandes immer wieder eindringlich, sei Solidarität und Zusammenhalt vonnöten. Merkels Appell: „Europa wird nur gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, wenn gemeinsame Lösungen gefunden werden.“