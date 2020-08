"Wir schaffen das" – eine Bilanz

Wie die Zusage an den damaligen österreichischen Kanzler Werner Faymann, auf dem Budapester Bahnhof festsitzende Flüchtlinge aufzunehmen – die Grenzen also offen zu halten und den Nachbarn nicht alleine zu lassen. "Wenn Menschen vor der Grenze stehen", antwortet sie, "dann muss man sie als Menschen behandeln." Mehr als eine Million Geflüchteter lebt seither in Deutschland – was hat sich verändert?

Integration: "Wenn man sich mit Integrationsfragen beschäftigt, sind fünf Jahre kein Zeitraum, da rechnet man in Generationen", sagt Olaf Kleist, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Flucht- und Flüchtlingsforschung. Was sich bisher doch sagen lasse: Es sei viel geschafft worden, vor allem durch das ehrenamtliche Engagement der Zivilgesellschaft, so Kleist. Städte und Gemeinden hätten sich gemeldet, um Menschen aufzunehmen, und Sprachkurse, Wohnungssuche und Arbeitsvermittlung zu organisiert. Positiv sei, dass drei Viertel der Geflüchteten in Wohnungen oder Häusern lebten – "trotz der allgemeinen Wohnungsknappheit".

Arbeitsmarkt: Laut Institut für Wirtschaftsforschung sind Geflüchtete am deutschen Arbeitsmarkt gut integriert worden: Waren 2016 noch 14 Prozent erwerbstätig, sind es 2018 43 Prozent. Gründe, warum das Ankommen am Arbeitsmarkt dennoch dauert: Asylverfahren ziehen sich, die Sprache muss erlernt werden, Schul- oder Berufsabschlüsse müssen anerkannt bzw. nachgeholt werden. Was sich ebenfalls zeige: Es sind mehr Männer als Frauen, die arbeiten, sagt Forscher Kleist – "was oft mit ihrer Rolle in der Familienversorgung begründet wird". Hier gebe es Nachholbedarf. Unklar sei auch, wie sich die Folgen der Pandemie auswirken: Viele Flüchtlinge hätten zuletzt ihren Job verloren, da sie in vom Lockdown betroffenen Branchen wie Hotellerie und Gastronomie arbeiteten.

Asylpolitik: Eine Obergrenze von 180.000 bis 220.000 Flüchtlingen pro Jahr, Beschränkung des Familiennachzuges, eine Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten und Massenunterkünfte zur schnellen Abwicklung von Asylverfahren – die deutsche Bundesregierung hat ihre seit 2015 Asylpolitik verschärft. Kritik kam von NGOs wie Experten, die verfassungsrechtlich bedenkliche Ad-hoc-Maßnahmen sehen. "Es zeigt sich etwa, dass gerade Syrer, die anerkannten oder subsidiären Status haben, dauerhaft bleiben werden, da wirkt es integrationshindernd, wenn die Familie nicht nachkommen darf", analysiert Kleist. Ähnlich schwierig ist die Lage für jene, deren Abschiebungen nicht stattfinden können (durch Krankheit, fehlende Papiere oder, weil sie ihre Herkunftsländer nicht zurücknehmen wollen): Sie bleiben sim Land, Familiennachzug ist allerdings ausgeschlossen, erhalten auch nicht dieselben Sozialleistungen wie Asylberechtigte oder anerkannte Flüchtlinge.

Innere Sicherheit: Die Kriminalität von Zuwanderern (Menschen mit Asylstatus, Duldung oder unerlaubtem Aufenthalt) ist zwischen 2015 und 2016 zwar von 6,5 auf 9,7 Prozent gestiegen, aber seither rückläufig. Das zeigt die Statistik von Innenministerium und Bundeskriminalamt. Dennoch haben Ereignisse wie die Silvesternacht in Köln, als Frauen am Hauptbahnhof von Migranten bedrängt wurden, oder der Mordfall an einer 14-Jährigen durch einen Ausreisepflichtigen das Stimmungsbild beeinflusst. Und durchaus dazu beigetragen, "dass Flucht als problematisch wahrgenommen wird", sagt Simon Goebel vom Zentrum Flucht und Migration Eichstätt-Ingolstadt.