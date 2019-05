Sport und enge Freunde: Putins private Liebe zu Österreich

Schon in den 1980er-Jahren, als Agent des sowjetischen Geheimdienstes KGB in der DDR, soll der sportliche Putin in den Alpen Skigefahren sein. Ob das stimmt, bleibt – wie so vieles in seinem Leben – allerdings im Dunkeln.

Belegt ist ein Skiurlaub zu Weihnachten 1992 im niederösterreichischen Göstling. Putin verbrachte einige Tage mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern am Hochkar.

Männerfreundschaften