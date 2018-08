Kreml-Sender macht aus Kneissl-Hochzeit große Putin-Show

Der schönste Tag im Leben ist eigentlich eine höchst private Angelegenheit. Doch im Falle von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) stahl der Braut am Samstag Wladimir Putin die Show. Selbst die New York Times berichtete über die Hochzeit an der südsteirischen Weinstraße.

In Österreich und international hat längst der Kampf um die Deutungshoheit des außergewöhnlichen Putin-Besuchs begonnen.

Die FPÖ, schon lange um intensive Kontakte zu Putins Russland bemüht, will die Visite ausschließlich positiv sehen. Parteichef Heinz-Christian Strache, wie Verkehrsminister Norbert Hofer und Verteidigungsminister Mario Kunasek unter den Hochzeitsgästen, schrieb auf Facebook sogar von einer optimalen „Werbung für Österreich“. Das allgemeine Wording der türkis-blauen Bundesregierung zur politisch aufgeladenen Feier: „Eine Geste der Wertschätzung gegenüber Österreich.“

Dass Putin nicht ohne Hintergedanken in die Steiermark kam, war bereits im Vorfeld klar. Ein ausführliches Video von RT (früher: Russia Today) auf Youtube dürfte nun aber Wasser auf den Mühlen der Kritiker des Sommertheaters sein.