SPD streitet offen um K-Frage: Es wird eng für Scholz

Als er am Montag in den Regierungsflieger stieg, Kurs G-20-Gipfel in Rio, da war die Welt für Olaf Scholz noch in Ordnung. Einigermaßen zumindest. In der Sozialdemokratie sprachen sie da noch von einem "Grummeln", was den Kanzler anging; die meiste Kritik kam von regionalen Abgeordneten ohne Gewicht.

Am Mittwoch, wenn Scholz wieder in Berlin aus dem Flieger steigt, wird einiges anders sein, vielleicht sogar alles. Während Scholz in Rio tat, was Kanzler so tun, wagten sich immer mehr seiner Genossen aus der Deckung: Gleich mehrere Bundestagsabgeordnete forderten seinen Rückzug, darunter selbst Vertreter der konservativen Bundestagsgruppierung Seeheimer Kreis, des größten Fan-Zirkels des Kanzlers (bei Empfängen gab es stets Kaffeetassen mit Olaf-Bild drauf). Und auch Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel machte, als hochrangigster SPDler bisher, seinem Ärger Luft: "Jetzt ist mutige politische Führung gefragt", schrieb er auf X – und meinte damit eindeutig nicht Olaf Scholz.