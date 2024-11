Hasardeur, Glücksritter, Sprengmeister: Was treibt Christian Lindner an?

Freilich, auch Lindner hätte laut Umfragen derzeit nicht einmal genügend Wähler, um wieder in den Bundestag einzuziehen. Das macht die ganze Sache ja auch so irritierend, zumindest auf den ersten Blick. Die FDP dümpelt bei miserablen drei Prozent, fünf bräucht sie, um nicht aus dem Parlament zu fliegen. Lindners Kalkül ist aber ein anderes: Er hofft, dass das Ampel-Aus ihm seine Kernwähler zurückbringt.

Die One-Man-Show

Lindner liebt beide Rollen. Er übernahm die FDP 2013, als sie nach dem Rauswurf aus dem Bundestag am Boden lag. Vier Jahre später stieg die Partei wie der Phoenix aus der Asche: Mehr als zehn Prozent holte Lindner 2017, das war sein Meisterstück und das macht ihn auch heute noch parteiintern völlig unantastbar.

Geschafft hat er das als One-Man-Show. Sich selbst ließ er die Glatze wegtransplantieren und die Dioptrien weglasern, der staubigen Genscher-Partei verpasste er eine Start-up-Optik mit unfreiwillig komischen englischen Slogans („Digital first, Bedenken second“). Dass die Medien ihn bis heute lieben, ihn erzählen lassen, dass er House of Cards und Game of Thrones am Laufband schaut – so effizient kann nur ein überzeugter Neoliberaler sein – half ebenso wie seine privaten Beziehungen zu Journalistinnen. Bis 2020 war Lindner mit der späteren Welt-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld verheiratet, danach heiratete er Franca Lehfeldt – im Porsche, begleitet von Fotografen aller deutschen Medien und hunderten Schaulustigen. Auch Lehfeldt schreibt für die Welt, als Politik-Chefreporterin; problematisch findet das bei der Zeitung kaum wer. Die Weltbilder des Blattes und der FDP sind aber ohnehin nicht so weit voneinander entfernt.