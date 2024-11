Traurige Ampelmännchen: Die deutsche Regierung demontiert sich selbst

In den vergangenen Jahren waren oft wir Österreicher für politische Lacher in Deutschland zuständig. Zuletzt hat uns die Regierung in Berlin aber den Rang abgelaufen: Letzte Woche etwa veranstaltete Kanzler Scholz einen Gipfel zur Rettung der Wirtschaft, nur Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner (seine Koalitionspartner) lud er nicht ein. Lindner bastelte daraufhin an seinem eigenen Konkurrenzgipfel, ohne Scholz und Habeck freilich. Zwischendurch warfen einander Habeck und Lindner öffentlich Impulspapiere um die Ohren, die koalitionsintern unter „Scheidungspapiere“ firmieren.