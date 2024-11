Wahlkampfauftakt im Bundestag: Scholz schärft Positionen, Merz greift an

"Ich werde die Bürger nie vor die Wahl stellen: entweder Aufstockung der Bundeswehr oder sichere Renten. Das eine gegen das andere ausspielen, auf Kosten unserer Zukunft, auf Kosten unseres Zusammenhalts" – nicht mit Olaf Scholz. So die Botschaft der mit Spannung erwarteten Regierungserklärung des Kanzlers nach dem Ampel-Aus vor einer Woche. Jedoch war es viel mehr eine erste kämpferische Wahlkampfrede , in der Scholz die Positionen seiner SPD betonte – beziehungsweise seine eigenen.

"Lassen Sie uns da, wo wir einig sind, auch einig handeln", so Scholz, der sich besonders der Union gegenüber versöhnlich gab, bereits mit Blick auf mögliche Koalitionsverhandlungen nach den Neuwahlen. In aktuellen Umfragen ist die Rückkehr einer "GroKo" von Schwarz-Rot am wahrscheinlichsten.

In seiner halbstündigen Rede drängte Scholz die Union, bei Gesetzesentwürfen, die noch zur Abstimmung stehen, "parteiübergreifend" und "zum Wohl des Landes bis zur Wahl zusammenarbeiten": Er pochte auf Wachstumsinitiativen, das Gesetz zum Ausgleich der kalten Progression, das Scholz ab 1. Jänner 2025 beschlossen sehen will, und die Erhöhung des Kindergeldes.

Das Ampel-Aus hatte auch Einfluss auf die Sitzordnung im Bundestag: FDP-Chef Christian Lindner, bislang als Finanzminister auf der Regierungsbank zwei Stühle neben dem Kanzler, saß dem Kanzler gegenüber in der ersten Reihe der FDP-Fraktion, blickte während der Rede mehrmals aufs Handy. Neben ihm: Unionschef Friedrich Merz. Das Fehlen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hingegen hatte nichts mit dem Ampel-Aus zu tun, sondern mit einer Flugzeugpanne in Portugal.

Merz: Scholz "eines Bundeskanzlers unwürdig"

Die erste Antwort auf die Regierungserklärung kam von Oppositionsführer Merz, der in den letzten Tagen Druck auf Scholz ausgeübt hatte, den Termin für die Vertrauensfrage im Bundestag vorzuziehen. Für die "konstruktive Zusammenarbeit" mit SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich bedankte sich Merz, gegenüber Scholz jedoch gab er sich angriffslustig: Seine Erklärung zum Ampel-Aus sei "eines Bundeskanzlers unwürdig" gewesen, Scholz‘ Umgang mit der Vertrauensfrage "inakzeptabel". Er warf Scholz Realitätsverlust vor: "Das, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Bundeskanzler, ist nicht von dieser Welt"; und zur Spaltung der Gesellschaft: "Sie sind derjenige, der für diese Kontroversen und für diese Spaltung in Deutschland verantwortlich ist. So kann man ein Land einfach nicht regieren."

Trotzdem schloss Merz gemeinsame Abstimmungen zu Gesetzesentwürfen in den nächsten Wochen nicht aus: Allerdings nur, wenn diese vor einer Abstimmung im Bundestag mit der CDU besprochen werden, und nur bei Einigkeit in den Bundestag kommen soll.