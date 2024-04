Spannungen mit China: Philippinen und USA schicken 17.000 Soldaten in den Indopazifik

Der philippinische Präsident Fernando Marcos Jr ., US-Präsident Joe Biden und Japans Premierminsiter Fumio Kishida (von links) beim Dreier-Gipfel in Washington Anfang April.

Die umfangreichen Militärübungen, an denen auch japanische und europäische Soldaten als Beobachter teilnehmen werden, sind nun die erste Folge dieses Abkommens. Laut Marcos dürfte sich künftig "die gesamte Dynamik ändern, die wir in Südostasien, in Asien, im südchinesischen Meer sehen".

Heftiges Wortgefecht zwischen Peking und Manila

In Peking sieht man das naturgemäß anders. Die philippinische Regierung sollte "nüchtern genug sein" zu erkennen, dass die Übungen eine "zerstörerische Wirkung auf die regionale Sicherheitslage" hätten, erklärte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Mittwoch. Und richtete scharfe Worte an den Inselstaat: "Versuche, externe Kräfte mit hineinzuziehen, um damit für sogenannte Sicherheit sorgen zu wollen, wird nur noch mehr Unsicherheit mit sich bringen."