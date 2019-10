Spanien: Bis zu 13 Jahre Haft für Kataloniens Separatistenführer

von Linda Osusky

In einem historischen Prozess hat das Oberste Gericht in Madrid am Montag neun der 12 angeklagten katalanischen Separatistenführer des Aufruhrs schuldig gesprochen und zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt. Zudem seien einige von ihnen der Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig, hieß es. Drei weitere angeklagte Ex-Politiker wurden des Ungehorsams schuldig gesprochen. Von einer Verurteilung wegen des Vorwurfs der Rebellion, der mit Gefängnisstrafen von bis zu 25 Jahren geahndet wird, sahen die Richter ab.

Bei dem Verfahren ging es um die Rolle der Separatistenführer bei dem von der spanischen Justiz als illegal eingestuften Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 und einem daraus resultierenden Unabhängigkeitsbeschluss der Regionalregierung in Barcelona. Hauptangeklagter war der frühere stellvertretende Regionalpräsident Oriol Junqueras. Er erhielt 13 Jahre Haft. Der Großteil der Angeklagten sitzt bereits seit zwei Jahren in Untersuchungshaft.

Ziviler Ungehorsam

Mit dieser juristischen Antwort ist der Konflikt aber nicht beendet: Eine Kundgebung am Abend und ein Dreitagesmarsch nach Barcelona, mit dem Ziel die wichtigsten Verkehrswege zu blockieren. Das ist die Antwort der Unabhängigkeitsbefürworter auf das Urteil.