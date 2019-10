Spaniens Ex-Diktator Franco wird noch im Oktober exhumiert

Der frühere spanische Diktator Francisco Franco wird trotz vieler Proteste innerhalb der kommenden zwei Wochen exhumiert. Das teilte Vizeregierungschefin Carmen Calvo am Freitag nach einer Kabinettssitzung mit. Die Familie Francos werde 48 Stunden vor der Umbettung über das genaue Datum informiert.

Die sterblichen Überreste des Gewaltherrschers (1892-1975) würden bis spätestens 25. Oktober von einem riesigen Mausoleum im sogenannten "Tal der Gefallenen" nordwestlich von Madrid auf einen Friedhof am Nordrand der Stadt überführt, erklärte Calvo.

Einspruch zurückgewiesen

Nach monatelangen Debatten hatte das Oberste Gericht in Madrid im September grünes Licht für die Exhumierung gegeben. Die Richter wiesen den Einspruch der Familie gegen den Plan der Regierung zurück, die Gebeine auf dem Friedhof El Pardo-Mingorrubio beizusetzen. Sie wäre nur mit einer Bestattung in einem familieneigenen Grab in der Almudena-Kathedrale im Zentrum von Madrid einverstanden gewesen. Das lehnte die Regierung strikt ab, weil sie in dem Gotteshaus keinen Pilgerort für Franco-Anhänger schaffen wollte.