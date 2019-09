Spanien: Ein politisches System in Scherben - und niemand kann es kitten

Für die PSOE, die sich als staatstragende Partei versteht, ein inakzeptabler Vorschlag. Doch das ist nur einer der nicht mehr zu kittendenden Brüche, die Spaniens Politik in den vergangenen Jahren Stück für Stück in Scherben fallen ließen - und dem Land eine politische Totalblockade beschert haben: Am 10. November stehen wieder einmal Neuwahlen an, es sind die vierten in vier Jahren. Fünf Monate Regierungsverhandlungen sind seit den letzten Wahlen im April dieses Jahres verstrichen - ergebnislos.

Sozialisten führen in Umfragen

Bei seiner Rede im Parlament in Madrid forderte Sanchez die Spanier auf, seiner Partei eine klare Mehrheit zu schenken, mit der er eine Regierung bilden könne, die die konservativen und rechten Parteien nicht mehr blockieren könnten. Die Meinungsumfragen schenken ihm allerdings wenig Hoffnung auf eine Erfüllung dieses Wunsches.

Zwar kann die PSOE auch im November mit einem klaren Sieg rechnen, eine absolute Mehrheit an Mandaten aber wird sich nicht kaum ausgehen. Dafür ist Spaniens politisches System inzwischen zu zersplittert - und die Gräben zwischen links und rechts sind zu tief.

Keine Kompromisse zwischen links und rechts

Am Anfang dieser politischen Grabenbrüche steht tatsächlich die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Seit Beginn der 2010er-Jahre hat die sich politisch radikalisiert. Loslösung von Spanien heißt die Parole, die Kompromisse, die man über Jahre und Jahrzehnte mit der Zentralregierung in Madrid aushandelte, gibt es nicht mehr.

Damit aber fällt auch die Unterstützung einer Regierung in Madrid durch die separatistischen Parteien in Katalonien aus: ein Deal, der im Lauf der spanischen Demokratie immer wieder geschlossen wurde, um Mehrheiten für eine Regierung zu sichern. Dazu aber kommt der Zerfall der zwei großen politischen Blöcke, die Spaniens Politik seit dem Ende des Faschismus bestimmt haben. Die konservative PP und die sozialistische PSOE.