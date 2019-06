Spanien: Leere Ställe, Klosterruinen und Stille

Wenn es dunkel wurde im Corneja-Tal in der Provinz Avila, dauerte es meist nicht mehr lange und ein kleiner Mann in Gummistiefeln trieb seine Herde ins Tal. Fermin war der älteste Hirte im Umkreis, sein ganzes Leben hatte er mit seinen Tieren in den Bergen verbracht. Gleichgültig, ob es regnete oder die Sonne stechend am Himmel stand, gegen 6 Uhr trieb er seine Ziegenherde ins Gebirge, um erst während der Dämmerung wieder zurückzukehren.

Es war einfach, mit ihm ins Gespräch zu kommen: Fermins Wettervorhersagen waren zuverlässig, er setzte auf Erfahrungswerte, wie die Form der Wolken und den Wind. Er war hier geboren, hatte sein Leben in dem Weiler verbracht, ging da zur Schule und war nur einmal länger weg: „in der Hauptstadt“, wie Fermin sagte, um dort den Militärdienst abzuleisten.

Zwanzig bis dreißig Familien und deren Kinder lebten einst in dem Örtchen, das eigentlich nur ein Ableger der bergab gelegenen Ortschaft Navacepedilla ist. Am Ufer des Flusses Corneja gibt es fruchtbare Erde, hier wurde Gemüse angepflanzt, einige Obstbäume stehen noch heute. Mangel an Arbeitsplätzen brachte schon in den 1960er-Jahren viele zum Auszug. Die ersten Familien kehrten dem Dorf den Rücken. Schließlich blieb eine vierköpfige Familie übrig – und Fermin. Die Schule ist verlassen, einige verrostete Tische und Bänke blieben von Souvenirsammlern und Eisenhändlern verschont.