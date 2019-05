Song Contest: Party, Proteste und tolle Bühneneffekte

„Holland hat diesmal sehr gute Chancen, deshalb bin ich trotz Raketen angereist“, schreit Kees gegen die Lautsprecher an. Schon drei Mal ist der 32-Jährige aus Utrecht beim Song Contest als Zuschauer dabei, „aber was hier an Party abgeht, stellt alles in den Schatten.“ Jubel braust auf, als angekündigt wird, dass auch Madonna am Samstag beim Finale singen wird. Kees jubelt mit: „ Madonna als Bonus!“