Erstes Halbfinale des ESC: Diese zehn Länder haben es geschafft

QUALIFIZIERT für das Finale am 18. Mai sind:

LAND INTERPRET SONG Australien Kate Miller-Heidke "Zero Gravity" Estland Victor Crone "Storm" Griechenland Katerine Duska "Better Love" Island Hatari "Hatrid mun sigra" San Marino Serhat "Say Na Na Na" Serbien Nevena Bozovic "Kruna" Slowenien Zala Kralj & Gasper Santl "Sebi" Tschechien Lake Malawi "Friend Of A Friend" Weißrussland Zena "Like It" Zypern Tamta " Replay "

AUSGESCHIEDEN im ersten Halbfinale sind: