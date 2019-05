Song Contest 2019: Was Sie im ersten Halbfinale erwartet

San Marino

Mit Knallfarben setzt sich Sänger Serhat auf der Bühne in Tel Aviv in Szene. Der gebürtige Türke vertritt mit "Say Na Na Na" San Marino beim diesjährigen Bewerb. Er ist kein ESC-Neuling: Bereits 2016 vertrat er San Marino beim Eurovision Song Contest in Stockholm mit dem Song "I Didn’t Know", verpasste damals aber den Finaleinzug. Die Buchmacher sehen die Popnummer eher als Schlusslicht des ersten Halbfinales.