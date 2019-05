Song Contest: Die Euro-Vision hautnah am Nahostkonflikt

Zu wenig für die Opposition. Aber auch sie hat keine überzeugende Lösung parat.

So ist Israels Armee weiterhin darauf bedacht, ihre Angriffe nicht direkt gegen zivile Bewohner Gazas zu richten. Um so den derzeit bereits stark gestörten zivilen Alltag in Israel nicht noch mehr zu gefährden.

In Kairo vermittelt wieder der ägyptische Geheimdienst, um die Eskalation zu stoppen. Wobei ausdrücklich die Wortwahl des UN-Sonderbotschafters Nikolai Mladenovs dementiert wird, der von „Verhandlungen“ sprach. Den Ägyptern geht es derzeit um die Einhaltung des Übereinkommens, das im März ausgehandelt wurde. Die Hamas beschuldigt den Dschihad, die erste Rakete abgefeuert zu haben. Dschihad-Chef Siad Nahale erklärt, seine bewaffneten Milizen hätten ohne Befehl geschossen. Was in Kairo auf Unglauben fällt: Haben Hamas und der Dschihad doch einen gemeinsamen Kriegsstab.