Wie es Netanjahu nach dem Sieg des rechten Lagers anlegen will

Der Konservative bleibt wohl Premier, könnte aber über eine Anklage stolpern. Benjamin („Bibi“) Netanjahu bleibt Israels Wahlkampf-Zauberer. Er bleibt auch Israels Premier. Denn sein Likud und der Block aus rechten Parteien sind weiter Israels Regierungsmacher. Die Dramatik der Wahlnacht setzt sich aber fort, auch nach dem gewonnenen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem überraschend erfolgreichen politischen Neuling Benny Gantz und dessen erst zwei Monate alten „Blau-Weiß“-Bündnis.

Denn auf dem Weg in Netanjahus fünfte Amtsperiode steht noch Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit und winkt am Eingang zur Knesset mit der bisher unveröffentlichten Anklageschrift gegen den Premier. Schon bald werden mögliche Koalitionspartner wie auch Wähler konkreter wissen, was sich hinter dem Korruptionsvorwurf von Betrug, Untreue und Bestechung verbirgt. Auch die in einigen Monaten anstehende Anhörung steht jetzt unter dem Einfluss des Wahlsieges. Gleichzeitig laufen bereits Versuche des Likud, die drohende Erhebung einer Anklage so schnell wie möglich per Gesetz oder Beschluss im Parlament ganz zu verhindern.