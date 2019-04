Madonna tritt beim Song Contest-Finale auf

Popstar Madonna tritt am 18. Mai beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv am 18. Mai auf. Das hat die Europäische Rundfunkunion nunmehr bestätigt, nachdem die Information am Montag von einer britischen PR-Firma lanciert worden war. Die Sängerin werde zwei Stücke präsentieren, einen bekannten Hit und ein Stück von ihrem anstehenden Album.-

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Veranstalter bestätigte den Auftritt in der israelischen Küstenstadt auf dpa-Nachfrage zunächst nicht. Number 10 strategies vertritt demnach den israelisch-kanadischen Geschäftsmann Sylvan Adams, der Madonna zu dem Auftritt eingeladen habe. Adams werde auch die gesamten Kosten für den Auftritt tragen - schätzungsweise rund 1,3 Millionen Dollar (umgerechnet rund 1,15 Millionen Euro), teilte die Firma mit. Madonna (60) werde von rund 65 Crewmitgliedern begleitet, darunter Dutzende Tänzer.

Madonna tritt nicht zum ersten Mal in Israel auf. Bereits 1993 war die Popsängerin zu Gast in dem Land, weitere Auftritte folgten 2009 und 2012.

Die Sängerin hat öfters ihr Interesse an der jüdischen Geheimlehre Kabbalah kund getan und mit Elementen israelischer Kultur gespielt - am offensichtlichsten im Song "Isaac" (2005), für den sie eine Rezitation eines jüdischen Gedichts aus dem 17. Jahrhundert sampelte.