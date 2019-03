Das ist Österreichs Song-Contest-Lied von Paenda

Der ORF präsentiert den Song heute Vormittag noch offiziell. Die ursprünglich aus Deutschlandsberg stammende Sängerin Paenda wurde von einem Team aus Musikexperten rund um Eberhard Forcher zur heimischen Vertreter gekürt. Eine Castingshow fand auch heuer - wie in den beiden Vorjahren - nicht statt.

Das sagt die Künstlerin zum Song

Der Song beschreibt, wie Paenda "in ihrem Arbeitseifer und der Leidenschaft für Musik über sämtliche Grenzen geht, bis hin zur völligen Erschöpfung", hieß es in einer Aussendung. „Zu wissen, wann ich eine Pause brauche, war ein Prozess, den ich erst erlernen musste. Es war ein langer Weg, bis ich meine persönlichen Grenzen wirklich kannte und wusste, wann das Limit erreicht ist“, sagt Paenda demnach. Der Song spiegle "ihre humane Verletzlichkeit wider, vermittelt aber genauso die Message, an sich zu glauben, auf sich zu hören und seinen Weg selbst zu finden".