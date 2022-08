Politisch kommentieren wollte man bei der Süddeutschen Zeitung das Party-Video der finnischen Ministerpräsidentin eigentlich gar nicht. Lieber veröffentlichte man eine Stilkritik zu den an die Öffentlichkeit gespielten Handyvideos, die Sanna Marin seit Donnerstag einen kleinen politischen Skandal in ihrem Heimatland beschert haben. Der Befund: "Keine Mehrwertsteuersenkung, keine Ruckrede und kein Neun-Euro-Ticket hat das Zeug dazu, das Ansehen einer politischen Person so beiläufig zu polieren wie die verwackelte Aufnahme einer Schrittfolge bei gleichzeitig erklingender Musik."