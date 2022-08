Neues Party-Video von finnischer Ministerpräsidentin aufgetaucht

Wieviel Party verträgt die Politik? In Finnland wird diese Frage seit einer Woche anhand zweier privater Partyvideos von Ministerpräsidentin Sanna Marin. Nun ist ein neues Video aufgetaucht, das Marin abermals beim Feiern zeigt, diesmal in einem öffentlichen Club, beim Tanzen mit dem finnischen Sänger Olavi Uusivirta (39). Die beiden berühren sich dabei immer wieder an Schultern und Hüfte. Für einen kurzen Moment beugt sich der Musiker nach vorne, als wolle er ihr etwas ins Ohr flüstern. Manche wollen darin einen Kuss auf den Hals erkennen - auch wenn das nicht eindeutig zu sehen ist.

"Ich glaube, dass diese Dinge zu meinem Privatleben zählen"

In einer Pressekonferenz zu der Debatte sagte Marin am Freitag in Helsinki, sie könne sich nicht erinnern, auf den Hals geküsst worden zu sein. Sie glaube, Uusivirta habe ihr etwas sagen wollen. „Ich glaube, dass diese Dinge zu meinem Privatleben zählen. Und ich werde sie nicht im Detail kommentieren“, sagte die verheiratete Marin weiter - und fügte hinzu, sie denke nicht, dass irgendetwas Unangemessenes in dem Video geschehe.