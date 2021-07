So feiern Chinas Kommunisten ihr 100-jähriges Jubiläum

Sein Ton, die Machtfülle und der Personenkult um ihn erinnern an den "großen Steuermann" und Staatsgründer Mao Tsetung, der Chaos über das Land gebracht hatte. Kein Wort über die katastrophalen Wirren in der Parteigeschichte und ihre Millionen Opfer. Kein Wort über die Kulturrevolution oder den Widerstand in der Partei gegen wirtschaftliche Reformen, der China viel zu lange in Armut gehalten hatte. Alles ausgelöscht. Die Partei schreibt sich ihre eigene Geschichte - und strotzt zum 100. Geburtstag vor Selbstbewusstsein.