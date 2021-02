Ein neuer kalter Krieg zwischen China und dem Westen?

Wenn neu aufsteigende Mächte etablierte Hegemonien ins Wanken bringen, kommt es historisch gesehen häufig zu Konflikten. In der Antike zwischen Sparta und der aufstrebenden Seemacht Athen, ab dem 15.Jahrhundert dann in einer Abfolge der seefahrerischen Weltmächte Portugal, Spanien, Holland und England. Dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen Britannien und Preußen und nun eben zwischen den USA und China. Wird China auf Dauer von den USA und ihren Verbündeten in Schach gehalten werden können?

Derzeit sind die US-Streitkräfte noch stärker

Derzeit sind die US Streitkräfte den chinesischen noch überlegen, aber in 10 Jahren kann es bereits anders aussehen. Eine reale Gefahr ist schon jetzt ein eher zufälliges Aneinandergeraten von chinesischem und US Streitkräften im südchinesischen Meer. Zwei amerikanische Flugzeugträger mit einer Armada an Begleitschiffen zeigen derzeit Präsenz in der Taiwan Straße. Auch Australien, England und Frankreich senden Kriegsschiffe dorthin. China fühlt sich umzingelt und rüstet stark auf. Immer neue Sanktionen gegen erfolgreiche chinesische Unternehmen wie Huawei schaukeln die feindselige Atmosphäre weiter auf.

Parallele USA-Japan in den 1930-er Jahren

Wie gefährlich das sein kann zeigt eine historische Parallele: Als der US Präsident Franklin Roosevelt 1941 einen Wirtschaftsboykott gegen Japan verhängte, alle Öl- und Stahllieferungen blockierte und die japanischen Bankguthaben in den USA einfror, glaubte Japan, militärisch reagieren zu müssen. Fünf Monate später erfolgte der japanische Angriff auf Pearl Harbor, den US Flottenstützpunkt in Hawai und damit die Ausweitung des 2.Weltkriegs in den pazifischen Raum.