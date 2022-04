Sloweniens Premier Janša droht Niederlage bei der Wahl

Als "Wendepunkt" bezeichnet der Soziologe Gorazd Kovačič von der Philosophischen Fakultät in Ljubljana die Parlamentswahl am Sonntag im Nachbarland: "Bei dieser Wahl wird sich entscheiden, ob wir in Slowenien weiterhin eine Demokratie haben werden oder nicht."

1,7 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, sich zwischen der Fortsetzung des als autoritär kritisierten Kurses von Ministerpräsident Janez Janša und der von linken und liberalen Parteien versprochenen "Normalisierung des Landes" zu entscheiden. Umfragen sehen Janšas Mitte-Rechts-Regierung vor der Abwahl, als Favorit gilt der frühere Manager Robert Golob der liberalen "Freiheitsbewegung" Gibanje Svoboda. Doch es dürfte eng werden: Golob liegt aktuell bei 26,3 Prozent, Janšas Demokratische Partei (SDS) bei 25,5.