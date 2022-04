Lebenszufriedenheit steigt in Osteuropa, in Westeuropa ist sie rückläufig

Die Lebenszufriedenheit ist in den vergangenen zehn Jahren in Osteuropa deutlich gestiegen, in Westeuropa ist sie rückläufig. Trotz des Rückgangs liegen die deutschsprachigen Länder Schweiz, Österreich und Deutschland weiterhin an der Spitze, was die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben betrifft, ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts Market. Der nationalen Politik stellen die Befragten in elf Ländern ein verheerendes Zeugnis aus.

Bei der allgemeinen Zufriedenheit mit dem eigenen Leben gehört Österreich und die Schweiz trotz eines Rückgangs innerhalb Europas offenbar weiterhin zur Insel der Seligen. 76,2 Prozent der Befragten hierzulande sind sehr oder eher zufrieden mit ihrem Leben, in der Schweiz sind es 76,4 Prozent. Dahinter folgt der Nachbar Deutschland mit 69,4 Prozent. Alle drei deutschsprachigen Länder liegen damit deutlich über dem Durchschnitt von 64,5 Prozent. Am niedrigsten ist die allgemeine Lebenszufriedenheit in Serbien (52,2 Prozent) und Italien (56,2).

Der Trend ist allerdings in Ost- und Westeuropa unterschiedlich: Vor zehn Jahren war die Lebenszufriedenheit in den deutschsprachigen Länder noch deutlich höher (Österreich lag damals mit 84,3 Prozent noch knapp vor der Schweiz mit 84,2 Prozent). Dagegen lag die Zufriedenheit in Serbien 2012 nur bei 36,7 Prozent und ist somit in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Denselben Trend sieht man in den anderen früheren kommunistischen Ländern Slowakei, Ungarn, Kroatien, Tschechien und Slowenien.