Die Universitäten im ganzen Land haben ihren Studenten freigegeben, die Theater veröffentlichen Erklärungen, und selbst die katholische Kirche stellt sich hinter die Protestbewegung. Die Slowakei erlebt in diesen Tagen eine Wiederkehr der Stimmung der Samtenen Revolution von 1989 – und so groß wie damals wurden auch die Demonstrationen, die Freitagabend in 48 Städten in der Slowakei stattfanden. Zur größten davon, im Zentrum der Hauptstadt Bratislava, strömten schon in den Nachmittagsstunden Zehntausende Menschen.

Erstmals seit der Wende war auch wieder das Geklingel Hunderter Schlüsselbunde in den Straßen zu hören, jener unverkennbare Lärm, mit dem man damals die kommunistische Regierung quasi zur Tür hinausklingelte.

Aufgestaute Wut

Der Mord an dem Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak, 27, der über die Machenschaften der italienischen Mafia in der Slowakei recherchiert hatte, hat das Land in den politischen Ausnahmezustand versetzt. Schließlich führen die Verbindungen der mutmaßlichen Mafia-Drahtzieher, die in der Slowakei angeblich großflächigen Betrug mit EU-Förderungen betrieben haben, zur Spitze der Regierung von Premier Robert Fico.

Doch dieser jüngste Skandal ist nur "der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt", erklärt einer der Aktivisten auf dem Weg zur Kundgebung in Bratislava, "es reicht längst, diese Regierung hat zu viele Korruptionsaffären, zu viele Machenschaften am Hals, und bisher ist bei den Ermittlungen nie etwas herausgekommen."Tatsächlich ist Ficos Regierung unter politischem Druck wie selten zuvor. Ein Minister und mehrere enge Vertraute des Regierungschefs, darunter auch seine mutmaßliche Geliebte Maria Troskova, sind bereits abgetreten.

Doch diese Bauernopfer haben die Wut der Bürger nicht besänftigt. Der nächste, der voraussichtlich am Montag gehen muss, ist Innenminister Robert Kalinak. Er gilt als Schlüsselfigur, nicht nur im aktuellen Skandal, sondern auch in zahlreichen anderen undurchsichtigen Geschäftsbeziehungen rund um den Premier. So gehört die Luxuswohnung, in der Fico residiert, offiziell einem wegen Steuerbetrugs bereits verurteilten Geschäftsmann und Du-Freund Kalinaks. Der Innenminister gilt als die "Feuermauer" des Regierungschefs, wie ein politischer Insider erläutert, und sei so bisher immer unantastbar gewesen. Dass er nun voraussichtlich fällt, demonstriert, wie tief die politische Krise tatsächlich bereits ist.

Präsident gegen Premier

Staatschef Andrej Kiska hat sich offen gegen den Premier gestellt und Neuwahlen oder eine umfassende Umbildung der Regierung gefordert. Ein am Freitag einberufenes Krisentreffen zwischen dem Präsidenten und dem Premier auf der Burg von Bratislava blieb ergebnislos. Man konnte sich auf keine gemeinsame Erklärung einigen. Den Zorn der Menschen dürfte das nur noch weiter anstacheln.

Foto: REUTERS/RADOVAN STOKLASA "Die Lage ist extrem angespannt", analysiert der Politologe Grigorij Meseznikov gegenüber dem KURIER, "Fico spielt ein riskantes Spiel um sein politisches Überleben". Dafür ist der Premier, der schon aus den vergangenen Parlamentswahlen politisch geschwächt hervorging, offensichtlich bereit, jede Waffe einzusetzen. So beschuldigte er zuletzt den Staatspräsidenten offen, mit dem ungarisch-stämmigen US-Milliardär George Soros unter einer Decke zu stecken. Jener Mann also, den auch Ungarns Premier Viktor Orbán zu seinem Lieblingsfeindbild gemacht hat. Für den Politologen nur noch ein zynisches Spiel mit Feindbildern, ohne jeden Bezug zu Realität. "Der Premier und seine Freunde verteidigen nur ihre Privilegien. Sie kleben an ihren Sesseln."