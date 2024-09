Slowakische Ministerin: „Europa stirbt aus, weil es zu viele LGBTQ-Menschen gibt“

Drlička ist nun Teil eines neuen Streikkomitees, dem sich mittlerweile Personen aus 255 Institutionen angeschlossen haben und das derzeit einen Kulturstreik für den 19. September vorbereitet. Ziel sei es, "die verheerenden Eingriffe der Leitung des Kulturministeriums der Slowakischen Republik in die Kultur auf allen Ebenen zu stoppen", heißt es in einem Aufruf der Initiative.

Nicht nur in der Slowakei geraten die Rechte sexueller Minderheiten in Europa zunehmend unter Druck. Auch das bulgarische Parlament verabschiedete im August eine Gesetzesnovelle, wonach Informationen zur „nicht traditionellen sexuellen Orientierung“ künftig nicht mehr in Schulen weitergegeben werden dürfen. Eine ähnliche Regelung gibt es in der Slowakei bereits, aber auch in Ungarn sowie in Polen, wo der im Oktober 2023 gewählte Premier Donald Tusk zwar im Wahlkampf Verbesserungen für die LGBTQ-Community versprochen hatte, mit einer weitreichenden Liberalisierung jedoch bisher auf sich warten lässt.