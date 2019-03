Slowakei: „Es geht nicht um sie, es geht um uns“

Wer in den Präsidentenpalast in Bratislava einziehen will, muss sich auch ungewöhnliche Fragen gefallen lassen. „Haben Sie die zehn Gebote nachgelernt?“, wendet sich die Moderatorin gleich zu Anfang an Maroš Šefčovič an diesem Montagabend in der alten Zwirnfabrik, heute ein Veranstaltungslokal, am Stadtrand von Bratislava. Die Slowakei ist ein katholisches Land, und Šefčovič, eigentlich bis 1989 Mitglied der Kommunistischen Partei, hat sich vor ein paar Tagen bei einem TV-Auftritt als gläubiger Christ präsentiert. Nur: Die zehn Gebote fielen ihm nur in Kurzfassung ein.

Mit den Geboten kennt sich der ehemalige EU-Kommissar inzwischen einigermaßen aus, er hat aber auch sonst an diesem Abend kein leichtes Spiel. Bratislava ist eine liberale Stadt, hier wählt man mehrheitlich bürgerliche Parteien – und nicht die linkspopulistische Regierungspartei SMER, die Šefčovič – wenn auch offiziell ein unabhängiger Kandidat – ins Rennen um die Präsidentschaft geschickt hat. Die Favoritin des meist jungen Publikums an diesem Abend ist Šefčovičs Gegnerin bei der Stichwahl am kommenden Samstag: Zuzana Čaputová. Auch Sie hat es mit der Kirche nicht leicht. „Wer dieser Kandidatin seine Stimme gibt, begeht eine Sünde“ warnte ein Bischof sogar bei der Predigt.