Slowakei: „Mafia-Staat oder Demokratie“

Zwar liegt Sefcovic in Umfragen auf Platz zwei, doch weit hinter Caputova. Doch der Ex-Premier braucht einen Staatspräsidenten, der nach seiner Pfeife tanzt. Schließlich strebt Fico das Amt eines Höchstrichters an – und dazu muss er vom Staatpräsidenten ernannt werden. Balogova: „ Fico will mit allen Mitteln die Macht in seinen Händen behalten, dafür würde er alles tun.“

Sollte sie tatsächlich im Präsidentpalast in Bratislava landen, wird Caputova zur ernsten Gefahr für den Ex-Premier. Sie hat in Interviews bereits deutlich gemacht, ihn auf keinen Fall zum Höchstrichter zu ernennen. Fico sollen sich vielmehr aus allen öffentlichen Ämtern zurückziehen. Allein, die undurchsichtigen Beziehungen zu einem Oligarchen wie Kocner, sollten dafür Grund genug sein, meint Balogova, „aber Fico hat irgendwann begonnen zu glauben, dass er selbst der Staat ist. Mit Leuten wie ihm folgt die Slowakei Viktor Orbans Ungarn in eine autoritäre Scheindemokratie.“