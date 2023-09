Erstmals warnt eine Supermarktkette vor versteckten Preiserhöhungen

Die Lebensmittelindustrie war immer schon kreativ, wenn es darum geht, die Preise für ihre Produkte zu erhöhen. In Zeiten der Teuerungskrise fällt das besonders auf. Der Verpackungsinhalt von Produkten wie Kaffee, Chips, Müsli oder Eistee wird kleiner - der Preis bleibt aber gleich hoch. Ergebnis: Man bekommt weniger für sein Geld. Manchmal erhöhen die Hersteller die Preise sogar, trotz der geringeren Verpackungsinhalte. "Shrinkflation" wird dieses Phänomen bezeichnet. In Frankreich klopft die große Supermarktkette Carrefour jetzt der Lebensmittelindustrie auf die Finger.

Mit Hinweisschildern warnt Carrefour in den eigenen Supermärkten vor den versteckten Preiserhöhungen. "#Shrinkflation: Das Gewicht dieses Produktes hat sich verringert, der Preis unseres Lieferanten ist gestiegen", heißt es auf den Warntafeln. Die versteckten Preissteigerungen lägen zwischen acht und 40 Prozent, so die Lebensmittelkette. Die französische Regierung will die Kennzeichnungspflicht sogar gesetzlich verankern. Die Industrie soll künftig klar kenntlich machen müssen, wenn sich der Inhalt bei gleichem oder höherem Preis verringert. Ab Oktober soll das neue Gesetz gelten, so der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire.

➤ Mehr lesen: Mogelpackungen: Warum immer öfter weniger drinnen ist