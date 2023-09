Britischer Premier Sunak will Klimaschutzmaßnahmen verschieben

Verbrennermotoren

Wohl auch deshalb will Premier Sunak jetzt Klimaschutzmaßnahmen verschieben. Wie die BBC berichtet, sollen etwa das Verkaufsverbot von Verbrennermotoren oder das Einbauverbot von netzunabhängigen Ölkesseln nach hinten verschoben werden.

Man wolle einen „pragmatischeren Ansatz“ bei der Klimapolitik wählen, sagte Innenministerin Suella Braverman dem Times Radio. Man würde den Planeten nicht retten, indem man „die britische Bevölkerung in die Pleite schickt“, so Braverman.

Mit der Verschiebung der Klimaschutzmaßnahmen wollen die Torries konservative Wähler zurückgewinnen, aber dennoch an der für 2050 angestrebten Klimaneutralität festhalten. Noch diese Woche will Sunak Details seines Vorhabens präsentieren. Kritik an den Plänen kommt nicht nur von der Labour, sondern auch aus der eigenen Partei.