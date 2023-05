US-Polizist schoss auf Elfjährigen nach Notruf des Buben

Im US-Bundesstaat Mississippi hat ein Polizist einen Elfjährigen, der selbst den Notruf gewählt hatte, mit einem Schuss in die Brust schwer verletzt. Die Kriminalpolizei des Südstaates bestätigte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, zu dem Fall zu ermitteln, der sich bereits am vergangenen Samstag in der Stadt Indianola zugetragen hatte. Der Polizist wurde vorübergehend des Dienstes enthoben.

Der elfjährige Aderrien Murry hatte nach Angaben seiner Mutter am frühen Samstagmorgen wegen eines Falls häuslicher Gewalt die Polizei alarmiert. Demnach war der Vater eines anderen Kindes der Mutter "wütend" zu dem Haus gekommen.

