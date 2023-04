Weil ein Ball auf seinen Grund rollte: Nachbar schoss auf Sechsjährige und Eltern

Erschossen, weil er an der falschen Tür klingelte

Die Schießerei folgt einer anderen Reihe an Vorfällen in den USA: Vor sechs Tagen wurde Ralph Yarl, ein schwarzer Teenager, in Kansas City von einem Weißen erschossen, nachdem er unabsichtlich an der Tür des Mannes geklingelt hatte. Der 16-Jährige hatte geglaubt, dass seine beiden jüngeren Brüder dort einen Freund besuchen würden.

Erst vor zwei Tagen wurde die 20-jährige Kaylin Gillis von einem New Yorker erschossen, nachdem sie mit ihrem Auto versehentlich in die falsche Einfahrt eingefahren war. Gillis und drei Freunde waren am Samstag in der Stadt Hebron unterwegs zu einer Party gewesen. Als die Gruppe merkte, dass sie an der falschen Adresse war, wollte sie aus der Einfahrt fahren - da feuerte der Schütze von seiner Veranda aus zwei Schüsse ab und traf Gillis in den Nacken.