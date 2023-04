Tödliche Irrtümer: Ist es in den USA legal "Eindringlinge" zu erschießen?

Eine sechsjährige spielt mit ihrem Vater im Garten. Der Basketball rollt beim Spielen auf das Nachbargrundstück. Dieser soll daraufhin ein ganzes Magazin auf das Mädchen und ihren Vater abgefeuert haben. Das berichten am Donnerstag Zeugen aus Gaston County aus dem US-Bundesstaat North Carolina. Das Mädchen und ihr Vater werden schwer verletzt. Auch die Mutter wird dabei verletzt.

Ortswechsel: Missouri. Der 16-jährige Ralph Yarl möchte seine Geschwister abholen, er irrt sich in der Adresse und klingelt an der falschen Türe. Der Bewohner schießt Yarl ins Gesicht und schießt nochmal, nachdem dieser bereits am Boden liegt.

