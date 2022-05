Ein Land in Waffen: Warum die USA doch ganz anders ticken

Für die Mehrheit der Europäer war Sicherheit eine Frage, die man der Obrigkeit anvertraute, wer auch immer die gerade war. Generationen von Amerikanern verließen sich dafür lieber auf ihr eigenes Gewehr. Und Religion ist in Europa vor allem Tradition, in die man hineingeboren wird und aus der immer mehr Bürger herauswachsen. Für 40 Prozent der Amerikaner ist sie Angelpunkt ihres Lebens und ihrer Sicht auf die Welt. US-Kapitalisten wie Rockefeller, Carnegie oder Vanderbilt bauten ihre Eisenbahnen und Pipelines ohne Rücksicht auf die Politik und ihre Regeln. Was ihnen als unternehmerische Freiheit galt, war in Europa Rechtsbruch – auch wenn dieses Recht meist nur den Herrschenden diente. Die USA sind von Europäern gegründet worden, die die Spielregeln des alten Kontinents hinter sich lassen, sie brechen wollten. Das macht uns so verwandt, aber auch so verschieden.