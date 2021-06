Schwedens Premier gestürzt: Kommt nun extreme Rechte an die Macht?

Über einen kleinen Holzhammer verfügt der schwedische Parlamentspräsident aus Tradition und mit diesem und einem dumpfen Schlag besiegelte Andreas Norlén am Montag das Schicksal der rot-grünen Minderheitsregierung. Durch einen Misstrauensantrag wurde das Kabinett von Premier Stefan Löfven mit 181 von 349 Stimmen im Reichstag abgesetzt – zum ersten Mal in der Geschichte des skandinavischen Landes wurde so eine Regierung gekippt.