Schweden will lockern inmitten steigender Corona-Zahlen

Das schwedische Gesundheitsamt will jetzt Hoffnung vermitteln – ein Stufenplan für den Abbau der ohnehin nicht sehr rigiden Corona-Maßnahmen wurde am Montag in der Zeitung Dagens Nyheter publik. Und das inmitten steigender Fallzahlen.

Geschäfte wieder voll

Die Behörde sieht demnach einen dreigliedrigen Stufenplan vor, wobei sich Schweden derzeit in der höchsten Stufe befindet. Dennoch will Planungschefin Sara Byfos bald die Begrenzungen von Personen etwa in Geschäften lockern. Derzeit ist nur eine Person pro zehn Quadratmeter erlaubt. Ob Restaurants, die derzeit bis 20.30 Uhr offen haben, künftig die Zeit nach hinten ausdehnen können, blieb offen.