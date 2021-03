Superstar Ibrahimovic vor Comeback in Schwedens Nationalteam

Zlatan Ibrahimovic steht einem Medienbericht zufolge vor der Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft. Das Portal FotbollDirekt.se schrieb am Samstag, dass der 39 Jahre alte Superstar von Trainer Janne Andersson für die anstehenden Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar nominiert werden solle. Die Bekanntgabe des Kaders wird für den 16. März erwartet. Den AC-Milan-Stürmer plagte zuletzt allerdings aber eine Muskelverletzung.

Andersson hatte Ibrahimovic im November getroffen. Dieser hatte zuvor in einem Interview gesagt, dass er es vermisse, für Schweden zu spielen. Der 116-malige Nationalspieler (62 Tore) hatte nach der EM 2016 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Ein Sprecher des schwedischen Verbandes bekräftigte, dass immer noch gelte, was Andersson nach dem Treffen gesagt habe. "Es war ein gutes Gespräch und der Dialog mit Zlatan geht weiter."