Stürmerstar Ibrahimovic fuhr per Anhalter zum Musikfestival

Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat sich von einem Stau auf der Autobahn nicht aufhalten lassen und ist am Donnerstag aus dem feststeckenden Auto kurzerhand auf ein Motorrad umgestiegen. Der 39 Jahre alte Top-Torjäger des AC Milan düste "per Anhalter" weiter, wie er selbst erzählte.

Ibrahimovic gehört gerade allabendlich zu den Stars beim Musikfestival in Sanremo, einer Küstenstadt in Ligurien. Dort wurde sein Auftritt am Donnerstagabend sehnsüchtig erwartet. Der Fußballer aus Schweden konnte wegen des Zwischenfalls erst verspätet gegen 23.00 Uhr auf die Bühne kommen, wie Medien in Italien schrieben.