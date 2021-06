Neustart in Südschweden: Der wahre Luxus ist die Langsamkeit

Südschweden ist berühmt als Heimat von Astrid Lindgren. Wie viel Bullerbü steckt in Ihrem Alltag?

Bullerby, so heißt das Dorf auf Schwedisch, liegt in Småland, Lindgrens Heimat, und man darf nicht vergessen, dass ihre Kindheit hundert Jahre her ist. Als ich vor neunundzwanzig Jahren nach Schweden kam, war im Leben auf dem Land dennoch etwas Bullerbü zu erkennen. Schweden war noch kein Mitglied der EU, es gab viele kleinere Höfe. Ich half bei einem Bauern, der dreizehn Kühe, dreißig Hennen und zwei Schweine hatte. Inzwischen hat die europäische Landwirtschaftspolitik solche Höfe auch in Schweden total unrentabel gemacht. Doch hier auf Öland gibt es immer noch Leute, die sich dem modernen Leben nicht so richtig anpassen wollen – Lebenskünstler eben. Ich war mit einem solchen Exemplar, einem Fischer, eine Weile lang verheiratet. Das war eine gute Zeit, in der ich viel über die Schweden gelernt habe. Heute sind wir zwar geschieden, aber dennoch gute Freunde.

Sind die Schweden wirklich so tolerant, wie man hier oft glaubt?

Das mit der Toleranz in Schweden ist so eine Sache. Viele halten sich mit ihrer Meinung zurück, vor allem, wenn die von der Norm abweicht. Zum Beispiel das Thema Kindergarten. Mit einem Jahr wird man zu einer Tagesmutter oder in den Kindergarten geschickt. Für viele eine Notwendigkeit, aber eben nicht für alle. Man wird und wurde damals schon schief angesehen, wenn man sich nicht in die Mehrheitsgruppe einreiht. Aber ich habe meinen Standpunkt immer behauptet. Ja, es gibt hier eine Menge Engstirnigkeit oder vielleicht eher Kleinkariertheit. Kein Land ist eben durch und durch ideal.