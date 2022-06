Schusswaffengewalt: Die wahre Seuche der Vereinigten Staaten

Er forderte Hintergrund-Überprüfungen von Waffenkäufern. Das Ende der Haftungsbefreiung der Waffen-Hersteller. Gesetze, die das sichere Aufbewahren von Waffen vorschreiben. Ein Verbot von halb automatischen Sturmgewehren (das es von 1994 bis 2004 schon einmal gab). Ein Mindestalter von 21 statt 18 Jahren beim Kauf solcher kriegstauglichen Gewehre. Und Gesetze, die es der Polizei erlauben, nach richterlichem Beschluss einer als gefährlich eingestuften Person die Waffe wegzunehmen.

All das, was der US-Präsident nach den jüngsten Tragödien mit fast 30 Toten in den Bundesstaaten New York (Supermarkt in Buffalo) und Texas (Grundschule in Uvalde) in einer leidenschaftlich-verzweifelten Rede an die Nation gefordert hat, kommt seit über 20 Jahren regelmäßig in der politischen Debatte vor.